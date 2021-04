Morto a 86 anni Bartolomeo Cornaglia, fu per 15 anni sindaco di Cervere

È morto nella notte tra sabato 24 e domenica 25, Bartolomeo Cornaglia per un male che ne ha determinato il decesso nel giro di pochi giorni. Martedì scorso infatti Berto, come era solito essere chiamato da tutti in paese, era stato ricoverato in ospedale a Verduno.



Berto per 15 è stato sindaco di Cervere e, proprio dall’attuale primo cittadino Corrado Marchisio, arrivano parole di cordoglio: “Sono venuto a conoscenza della triste scomparsa di Berto, un uomo che ha offerto, come Sindaco, 15 anni della sua vita alla comunità cerverese. Come sindaco, sono consapevole dell'impegno, della responsabilità, della dedizione e della fatica che questo ruolo richieda: un lavoro di volontariato che premia nei sentimenti e che molto può offrire nella ricchezza dei rapporti umani. A lui, e alla sua famiglia, rivolgo il più sentito e sincero pensiero”



Il ricordo della nipote e “figlioccia”, Maria Teresa Milano:

“Muore solo chi viene scordato dal nostro cuore”, scrive l’autrice israeliana Yehudit Hendel nel suo bellissimo romanzo “I villaggi del silenzio”, viaggio in un mondo scomparso eppure vivo proprio grazie ai ricordi. Quando una persona cara ci lascia, di fronte al nostro “mondo scomparso”, cerchiamo immagini e parole per raccontare quel che è stato e trattenerlo quanto più a lungo possibile.

In quel processo costruiamo una narrazione pubblica e una personale e privata, ritroviamo ricordi belli da condividere e altri che meritano il pudore dell’intimità di casa. Nella narrazione pubblica vediamo Berto il sindaco di Cervere che ha profondamente amato il paese e la sua gente, l’imprenditore capace e generoso, l’uomo sportivo, sciatore, ciclista e appassionato giocatore di carte e di palla a pugno.

Nella narrazione privata riaffiorano le immagini dei grandi pranzi di famiglia accompagnati da discussioni infinite su storia e politica, le vacanze al mare insieme, le ceste di pomodorini che coltivava e regalava ai nipoti per “aggiustare la cena”. Berto ha trascorso gli ultimi giorni a casa, circondato dalla sua grande famiglia riunita, il suo grande orgoglio. Era solito dire “Siamo indipendenti e ciascuno fa le sue cose, ma quando è ora ci siamo sempre gli uni per gli altri”.

Ha chiuso gli occhi con attorno moglie, figlia, genero, sorella, cognati, nipoti e pronipoti, che lo hanno accompagnato verso il suo ultimo viaggio, restando a chiacchierare accanto al letto, cucinando e preparando caffè, con serenità e grande semplicità, perché è questo che in fondo conta: esserci quando è ora, per custodire ricordi condivisi e non lasciare l’ultima parola alla morte”.

Commosso il ricordo da parte di Beppe Ghisolfi, illustre Grinzanese e attuale Vicepresidente del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio: “Piango prima di tutto il grande amico, e sono vicino al dolore della famiglia e della figlia Francesca. Piango inoltre il grande Sindaco e innovatore, una personalità che avrebbe meritato di ricevere il Porro d’Oro, e sono molto spiaciuto non gli sia mai stato conferito nel corso delle varie edizioni di una Fiera la cui idea nacque proprio negli anni della sua Sindacatura. Come spesso accade non c’è riconoscenza per un Amministratore pubblico che ha dato molto a Cervere”.

Berto lascia la moglie Gina e la figlia Maria Francesca. Domani alle 20 verrà recitato, nella parrocchia di Cervere, il rosario mentre martedì alle 15, sempre in parrocchia, si terranno i funerali.