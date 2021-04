Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì oggi ospita un Soverato in forma e affamato di punti!

Obiettivi diversi, ma che passano entrambi dallo stesso risultato: la vittoria! La Lpm Bam Mondovì e il Volley Soverato questo pomeriggio (ore 17) si affronteranno al PalaManera per un match che si preannuncia incandescente e spettacolare, più di quanto possa dire l’attuale classifica. Entrambe le formazioni hanno la necessità di portare a casa l’intera posta in palio. Le Pumine vogliono vincere per continuare a sperare nell’aggancio al primo posto della classifica, o quanto meno per blindare il secondo posto.

La formazione calabrese di coach Napolitano, invece, tra la gara di oggi e quella in programma mercoledì a Sassuolo, si gioca le ultime chance per restare aggrappata al treno dei Play-off. Nel match odierno, dunque, ad avere un peso decisivo non sarà tanto il fattore tecnico, ma soprattutto quello motivazionale. Ne sanno qualcosa l’Eurospin Pinerolo e la Sigel Marsala, che nelle ultime due giornate di Pool hanno affrontato la squadra calabrese, uscendo dal campo con due brutte sconfitte.

Soverato che dunque arriva a Mondovì nel suo miglior momento, potendo contare su giocatrici in piena forma come l’opposto americano Mikayla Shields, le schiacciatrici Chiara Mason e Silvia Lotti, oltre alle centrali Denise Meli e Chiara Riparbelli. Al palleggio Laura Bortoli, mentre nel ruolo di libero agirà Alice Barbagallo, che proprio ieri ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno. Le due squadre quest’anno si sono già affrontate già due volte e in entrambi i casi ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra di Delmati.

Nella gara di andata della Pool le Pumine si sono imposte per 3-1, mentre nei quarti di Coppa Italia giocati al PalaManera il risultato finale ha visto il Puma vittorioso per 3-0. Le uniche ex dell’incontro vestono entrambe la maglia rossoblù e rispondono ai nomi di Alice Tanase (stagione 2018/19) e Veronica Taborelli (2017/18). Gli arbitri designati per questo incontro sono Michele Marconi di Pavia e Simone Fontini di Aprilia. Confermata la diretta streaming sul canale LVF-TV. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.