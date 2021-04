Una vittoria di carattere! La Lpm Bam Mondovì supera con caparbietà e determinazione l'ostacolo Volley Soverato con un netto 3-0. Un successo per nulla scontato, contro una squadra che in terra piemontese si giocava una buona fetta di chance per restare aggrappato al treno dei Play-off. Le Pumine giocano una buona partita e alla fine rosicchiano un punto alla capolista Roma. Ecco il commento del tecnico Davide Delmati, raccolto al termine del match: