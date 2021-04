Volley A2/F: Una Lpm Bam Mondovì da battaglia supera il Volley Soverato per 3-0! Il Puma resta in corsa per la promozione diretta!

Un Puma versione battaglia travolge il Volley Soverato per 3-0, al termine di un match ben giocato e sofferto. Un successo che permette alla Lpm di avvicinarsi alla capolista Roma. Le calabresi di coach Napolitano hanno rispettato le attese dimostrandosi squadra solida e compatta.

Ospiti che hanno dovuto fare a meno della centrale Denise Meli, fermata da un problema alla caviglia. Le Pumine hanno cercato il successo sin dal primo minuto, giocando bene sia in difesa che in attacco, con le ottime prestazioni soprattutto di Hardeman e Tanase.

PRIMO SET: Le ospiti partono con il piede giusto e si portano subito sullo 0-2. Rapida la reazione delle Pumine, che piazzano un break di 3 punti consecutivi. Match vibrante che rispetta le attese già nelle prime fasi. Anche Soverato conquista un break, grazie soprattutto agli attacchi della statunitense Shields. Ricezione monregalese imprecisa e calabresi che ne approfittano per portarsi sul 5-8. Sul punteggio di 7-11 arriva la richiesta di time-out di coach Delmati. Al rientro in campo le Pumine rosicchiano subito tre lunghezze e questa volta è coach Napolitano a chiamare il time-out. Alessia Mazzon trova la del 1”zampata” del 14-14. Si lotta punto a punto, con Soverato avanti 17-18. Si arriva in perfetto equilibrio sul 22-22. Time-out chiesto da coach Delmati. Scelta che al rientro in campo produce gli effetti sperati, visto che le Pumine si portano sul 24-22 con due set-ball a disposizione. Time-out chiesto da coach Napolitano. Al primo tentativo la Lpm trova il punto che chiude il primo set sul 25-22.

SECONDO SET: Chiara Mason trova il pertugio giusto nel muro monregalese e Soverato conquista il primo punto. Controsorpasso monregalese. Dopo la pipe di Alice Tanase le Pumine si portano sul 4-2. Arriva la risposta del Soverato che ritrova la parità. Ancora equilibrio sul 6-6 dopo l’ace di Silvia Lotti. Le calabresi provano ad accelerare e vanno a +2 sull’8-10. Hardeman preziosa anche a muro e nuova parità. Sul punteggio di 10-12 coach Delmati ferma il gioco e chiama il time-out. Dopo l’ace della Shields i punti di vantaggio delle calabresi diventano 3. Il Soverato non concede praticamente nulla alle Pumine e si arriva così sul 16-20. Dopo l’ace di Beatrice Molinaro la Lpm recupera due lunghezze e coach Napolitano chiama il time-out. Le calabresi piazzano un uno-due micidiale portandosi sul 20-23. Time-out chiesto da Delmati. Le Pumine non mollano e recuperano due lunghezze. Ancora una interruzione per il time-out della panchina ospite. Al rientro in campo le padrone di casa vanno ancora a segno per due volte, conquistando un set-ball, prontamente annullato. Al secondo tentativo, però, arriva il punto vincente per il definitivo 26-24.

TERZO SET: Primo punto di marca monregalese grazie al muro di Beatrice Molinaro. Punteggio in equilibrio sul 3-3. Il Soverato continua a lottare con grinta e si porta sul 7-9. Time-out chiesto da coach Delmati. Francesca Scola sfrutta una free-ball e rimette il risultato in equilibrio. Nuovo break per la formazione ospite, che accenna una mini-fuga sull’11-14. Ancora un time-out chiesto dalla panchina monregalese. Si torna in campo e le Pumine recuperano due lunghezze. Al termine di un’azione spettacolare si torna in parità sul 15-15. Scatto importante per le padrone di casa, avanti 20-18. Le ragazze di coach Napolitano restano aggrappate al set e ritrovano la parità sul 20-20. Ace di Veronica Taborelli ed Lpm avanti 22-20. Leah Hardeman mette a terra il punto del 24-22. Due match-ball per le Pumine. Ci pensa subito Francesca Tanase a chiudere subito i conti sul 25-22.E’ vittoria!

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

VOLLEY SOVERATO: Mason, Lotti, Cipriani, Nardelli, Shields, Salimbeni, Barbagallo, Picentini, Bianchini, Riparbelli, Bortoli, Meli, Ferrario. Allenatore: Bruno Napolitano; 2° All. Diego Boschini

ARBITRI: 1° Michele Marconi (Pavia); 2° Simone Fontini (Aprilia)