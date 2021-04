Volley maschile A2, semifinali playoff - Alle 18 Gara 2 tra Cuneo e Taranto, Aimone Alletti: "Ci aspetta una battaglia"

Tutto pronto per Gara 2 delle semifinali playoff tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Prisma Taranto (fischio d'inizio alle 18 al PalaUBIBanca).

Cuneesi a caccia di una vittoria che riporterebbe in parità la serie, pugliesi determinati a vincere per ipotecare la qualificazione (si gioca al meglio delle cinque partite).

Tra gli ex del match il centrale Aimone Alletti, in forza alle giovanili di Cuneo nel 2006\07 ma anche in prima squadra, qualche anno dopo.

Alletti in vista della sfida (ufficio stampa Prisma Taranto): "Dire che sarà una partita difficile è abbastanza scontato ma è così: non sarà, assolutamente, una passeggiata. Sarà una sfida molto importante, per entrambe le squadre: dopo i due set che abbiamo concesso loro mercoledì scorso, saranno ancora più carichi e convinti di fare bene. Noi andremo a Cuneo consapevoli che non sarà un impegno agevole: ci aspetta una battaglia. Dobbiamo pensare a fare la nostra partita: il risultato dipenderà molto da come riusciremo ad esprimerci in battuta e col nostro cambio palla".