"Il punto vaccinale di Demonte è efficientissimo, grazie a tutto il personale"

Mercoledì scorso, 21 aprile, sono stata vaccinata, al centro Valle Sura e sono stata colpita dall'efficienza organizzativa che c'era.

A Demonte c'è una struttura ospedaliera convertita ormai da anni in ospedale di comunità dove ogni medico del territorio: ricovera, cura e segue scrupolosamente i propri pazienti. In queta struttura si è allestito il piano vaccinale della Valle. Ogni medico del territorio, vaccina i propri assistiti, in un giorno della settimana prestabilito.

Ringrazio il personale medico, paramedico, CRI, volontari e tutte le persone che si sono prodigate e si prodigano, per questo centro esemplare ed efficientissimo.

Attualmente si vaccinano gli over 70, di cui faccio parte anch'io,un motivo in più per dire GRAZIE.

Certamente un fiore all'occhiello nella sanità pubblica del nostro territorio