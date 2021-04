Abbattimento piante affette da tarlo asiatico in via Circonvallazione Nord a Cuneo

Si avvisa che la Regione Piemonte ha comunicato che nella giornata di domani, martedì 27 aprile, inizieranno le operazioni di abbattimento delle piante affette dal tarlo asiatico presenti nelle aree individuate a monte e a valle di via Circonvallazione Nord nel tratto compreso tra la rotatoria Porta Torino (davanti al parcheggio Discesa Bellavista, compresa via del Fontanone, dove saranno operative alcune limitazioni alla circolazione) e via Discesa del gas.