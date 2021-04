Anche i Radicali Cuneo hanno celebrato la Festa della Liberazione

Nel pomeriggio del 24 aprile, l'"Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei", ha percorso le vie di Cuneo, deponendo dei fiori sulle lapidi delle partigiane e dei partigiani che hanno perso la vita nella lotta alla libertà.

"Un gesto simbolico - spiegano dall'Associazione - per celebrare la Festa della Liberazione, per non dimenticare il concetto di democrazia, diritti ed uguaglianza".

Un particolare ricordo si è tenuto a memoria della staffetta partigiana Maria Luisa Alessi, dove gli associati ne hanno ripercorso le gesta.