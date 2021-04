Anche Paesana ha celebrato, in forma ridotta, il 25 Aprile (FOTO)

Nonostante l’emergenza pandemica del Covid-19, anche Paesana ha ricordato – ieri – i suoi Caduti, nel 76esimo anniversario della Festa della Liberazione del 25 Aprile.

Alle 10, il sindaco Emanuele Vaudano, insieme alla Giunta ed alla minoranza comunale e alle rappresentanze di Arma dei Carabinieri, Associazione nazionale Alpini e Associazioni combattentistiche, ha presenziato alla deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti di via Roma, di fronte alle scuole elementari e medie.

Di qui, a piedi, autorità e Associazioni si sono recate al monumento ai partigiani caduti sotto il piombo tedesco in piazza Statuto. La Giunta, poi, insieme al capogruppo degli Alpini Giovanni Re, ha poi deposto omaggi floreali alle lapidi dei Giardini Birimbo, del Lungo Po e della frazione Calcinere.

Vaudano, dopo aver letto i nomi dei giovani partigiani fucilati in piazza Statuto, nel suo breve discorso ha ricordato l’importanza del ricordo: “E’ bello poterci incontrare, seppur in pochi, per il 25 Aprile – ha detto – per poter onorare la memoria di questi nostri Caduti e di tutti i Caduti. Anche della tragedia nel Mar Mediterraneo (avvenuta il 24 aprile: ndr), nella quale si registrano tantissimi morti: troppe vite spezzate”.