Bocce: a Vottignasco gara nazionale a coppie cat. C

Si è svolta domenica 25 aprile a Vottignasco la prima selezione Nazionale a coppie Categoria C.

L'Auxilim Saluzzo si rallegra per la vincita di Paolo Costa e Denis Giordana poiché dopo aver battuto in semifinale 13 a 7 la Roretese con Zorniotti e Ambrogio trionfa in finale per 8 a 6 contro la coppia Eros Rinaldi e Giovanni della Genolese.

Costa e Giordana oltre alla soddisfazione per il primo posto della giornata portano a casa la qualificazione per i campionati italiani che si terranno più avanti a Feltre di Belluno.