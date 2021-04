Cuneo, niente ombre sull'appalto per la videosorveglianza di corso Giolitti: "Gestiscono tutto gli uffici, non ci sono state ingerenze della giunta"

“Quando si adombra l’inopportunità, in un consesso politico-amministrativo, in realtà credo si adombri altro, come comportamenti eticamente discutibili o commendevoli, anche se non illegittimi. L’ambito è molto scivoloso, però, a maggior ragione quando si amministra una città medio-piccola come la nostra dove in fondo tutti quanti ci conosciamo”.

Inizia così l’intervento del sindaco di Cuneo Federico Borgna in risposta all’interpellanza presentata dal consigliere “Beppe” Lauria, e discussa nella serata di oggi (lunedì 26 aprile).

Il documento del consigliere conteneva una richiesta d’informazioni tecniche rispetto al bando di gara per la realizzazione della videosorveglianza in corso Giolitti e nel perimetro del Liceo “Peano-Pellico”, assegnato lo scorso 6 aprile alla IN.RE.TE srl: la società di Tarantasca vede come socio unico Michele Chialva, figura già discussa a cavallo tra il 2018 e il 2019 in consiglio comunale per l’appartenenza assieme all’assessore Domenico Giraudo alla Ping-s srl. Lauria si chiede anche – pur sottolineando la legittimità della cosa - se sia stato opportuno scegliere un’azienda – tra l’altro fondata nel 2020 – gestita proprio da questo personaggio.

“Un’interpellanza assolutamente opportuna – ha sottolineato Ugo Sturlese, sostenendo le domande del collega - . Fa strano che, su tre concorrenti, abbia vinto proprio il soggetto connesso con l’assessore, una società di costituzione estremamente recente e che non possiede ancora un bilancio”.

Giraudo risponde alla parte più tecnica dell’interpellanza, spiegando come siano stati accorpati in un’unica gara due diversi interventi, uno legato al bando Periferie e uno al bando Scuole Sicure, per pure ragioni di continuità territoriale.

“La gara è avvenuta in forma telematica, con criteri che hanno privilegiato gli aspetti tecnici e di ribasso economico – ha aggiunto - . Sono state individuate sei ditte, di cui tre hanno presentato l’offerta: la IN.RE.TE è stata scelta perché l’unica disposta a prendersi in carico la gestione del servizio per 10 anni”. “Chialva è socio, assieme a me, in una start-up molto piccola che nulla ha a che fare con l’argomento, quindi non ci sono illegittimità di alcun tipo – ha poi continuato Giraudo - . Gli uffici, e in particolar modo quello Appalti, hanno gestito il bando di gara e non ci sono state interferenze dell’amministrazione in nessuna fase dei lavori: ho incontrato personalmente soltanto il comitato di quartiere, per meglio comprendere dove far installare le telecamere”.