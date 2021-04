Gancia (Lega): "Torino capitale dell'intelligenza artificiale. Una vittoria per tutto il Piemonte"

"Dal Pnrr presentato sabato dal Governo arriva la conferma che il Centro Italiano per l'Intelligenza Artificiale avrà sede a Torino. Questa notizia rappresenta una vittoria per la città e per il Piemonte, che vedono riconosciuta l'assoluta centralità della Regione nel rilancio dell'economia del nostro Paese, con uno sguardo rivolto al futuro.



E' essenziale ora lavorare senza sosta per farsi trovare pronti, creando una sinergia a livello istituzionale, imprenditoriale e bancario, per creare un'ecosistema in grado di attrarre risorse e utilizzare al meglio quelle che arriveranno dall'Europa."





Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega