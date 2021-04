I trasporti in provincia di Cuneo, criticità e prospettive future: se ne parla ne "I martedì del PD"

All’interno de “ I Martedì del PD”, la Segreteria provinciale Pd Cuneo, in collaborazione con il Circolo PD di Racconigi “Marinetti – Longagnani” organizza per martedì 4 maggio ore 21 su piattaforma Zoom la Conferenza dal titolo

“I TRASPORTI IN PROVINCIA DI CUNEO, CRITICITÀ E PROSPETTIVE FUTURE”

La conferenza avrà come tema i trasporti e le relative criticità che la nostra provincia sta attraversando. La situazione verrà analizzata confrontandosi con Chiara Gribaudo e Davide Gariglio, parlamentari del PD.

Si avrà modo di ascoltare i contributi di coloro che hanno affrontato e affrontano quotidianamente le tematiche in oggetto dal punto di vista amministrativo (saranno ospiti Mauro Calderoni Sindaco di Saluzzo, Francesco Balocco già Assessore ai trasporti per la Regione Piemonte, Mauro Mantelli Assessore del comune di Cuneo al trasporto locale, e Pietro Ferrero già consigliere con delega al trasporto per il Comune di Bra) e dal punto di vista tecnico (interverranno Serena Lancione, presidentessa ANAV Piemonte e Valle d'Aosta, Erika Chiecchio, presidentessa del "Bacino sud" dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese, Fulvio Bellora del COMIS, Andrea Isabello, socio AFP, Ivano Esposto e Daniele Cattalano in rappresentanza della segreteria provinciale FILT-CGIL).

Il compito di moderare la serata spetterà a Federico Soldati, componente della Segreteria provinciale PD con la delega ai Trasporti.

Si può richiedere il link della serata inviando un messaggio alla mail info(at)pdcuneo.it.

La conferenza verrà registrata, sarà inoltre attiva una sala d’attesa e l’utilizzo del microfono sarà gestito da chi controlla la pagina.