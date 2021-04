"Ho un handicap e varie patologie. Devo essere vaccinato in ospedale ma sto ancora aspettando"

Una lettera garbata, nonostante la situazione. Il signor Mario evidenzia il paradosso di chi, come lui, soggetto a varie patologie e portatore di handicap, dovendo venire vaccinato in ospedale, ancora non è stato chiamato. Lo ha saputo il giorno in cui è stato convocato a Palazzo Bertello, a Borgo San Dalmazzo, dove avrebbero dovuto vaccinarlo. Il suo caso va gestito in ospedale. Ha fatto tutto quello che gli è stato indicato, ma per ora la convocazione non c'è stata.

Buongiorno,

non sono assolutamente tra quelli che, riguardo al problema Covid, criticano tutto e tutti a prescindere,. Mi rendo conto che la questione vaccinazioni implica problemi non sempre attribuibili alle ASL locali, nel mio caso CN 1.

Credo però utile sottolineare un problema di grande importanza, che ritengo di facile soluzione senza grandi sforzi.

Essendo un ”cosidetto” soggetto a rischio, con handicap e diverse patologie, ho chiesto al mio medico di segnalarmi, cosa che dopo mille insistenze ha fatto.

Sono stato regolarmente invitato alla vaccinazione, nei locali Bertello, dove ho trovato un ambiente veramente positivo, gentilezza e competenza.

Proprio a seguito delle patologie che mi affliggono mi è stato comunicato che avrei dovuto fare il vaccino presso una struttura ospedaliera. Ho seguito la prassi e prenotato. Poi più nulla. Ora mi chiedo, se siamo a rischio, se certamente non siamo un numero enorme, perché ci vediamo passare davanti tutti, anche quelli più giovani? Non è possibile organizzare in un ospedale il centro vaccinazione per noi?

In ultima analisi, proprio quelli che dovrebbero avere precedenza, restano privi di vaccino. So per certo che questo problema preoccupa parecchia gente. Grazie e speriamo che qualcuno e qualcosa si muova.

Mario F.