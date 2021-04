Lesegno celebra il 76° anniversario della Liberazione rafforzando il senso di unità e solidarietà

Anche quest'anno, seppur in forma ridotta, come previsto dalle norme per l’emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale di Lesegno , adeguandosi alle indicazioni fornite dalla Prefettura di Cuneo e dalla Regione Piemonte, ha commemorato il 25 aprile, 76° anniversario della Liberazione.

"Lo scorso anno ci siamo trovati nella medesima situazione e in quell’occasione ci siamo salutati augurandoci una ripresa della nostra Italia e così per tutti " - commenta il sindaco, Emanuele Rizzo - "Ad un anno di distanza la situazione sembra mutare, seppur lentamente, e si spera che il prossimo anno tutti noi potremmo commemorare il 25 aprile ed ogni altro evento tutti assieme, senza restrizioni, perché il 25 aprile del 1945 è stato per l’Italia l’inizio di una nuova fase di vita, una speranza di ripresa sociale ed economica nata grazie alla tenacia e al senso di appartenenza del popolo Italiano, così auspichiamo sarà per noi il 25 aprile 2022, ricollocando quegli stessi valori al centro della nostra vita quotidiana, sapendo di aver sconfitto un grande nemico che tutt’ora ci costringe all’osservanza di regole che limitano la nostra libertà individuale".

"Quest'anno ancora più di altre volte, dal ricordo della nostra storia recente dobbiamo trarre ispirazione. In questi giorni di limitazioni, di zone rosse, arancioni o gialle per l'intera nazione, vanno ricordate le vittime del coronavirus, vittime che anche Lesegno piange, esprimo la vicinanza di tutti noi ai loro familiari e ringrazio tutti coloro che in prima linea hanno combattuto l'epidemia o lavorato permettendo che il Paese andasse avanti, con "uno spirito che onora la Repubblica e rafforza la solidarietà della nostra convivenza, nel segno della continuità dei valori che hanno reso straordinario il nostro Paese”. - prosegue il primo cittadino - "La consapevolezza di avere un "comune destino" è la "riserva etica" che ci ha permesso di superare tutti gli eventi dolorosi che ci hanno colpito, dalle crisi economiche alle catastrofi naturali. Per questo, colgo l’occasione per rafforzare l’appello di unità e solidarietà. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale esprimo il più sincero e profondo ringraziamento per la collaborazione e lo spirito di vicinanza dimostrata in questo particolare momento da parte di tutti i Lesegnesi, delle ditte del territorio, le associazioni e il gruppo di volontari di protezione civile, nonché ai dipendenti comunali per l’impegno e la determinazione nell’affrontare questa emergenza".