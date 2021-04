Mondovì, partito il cantiere per la nuova palestra scolastica di Piazza [FOTO]

Sono iniziati ufficialmente questa mattina, lunedì 26 aprile, i lavori per la realizzazione della nuova palestra scolastica di Mondovì Piazza.

Questa mattina, in occasione dell'avvio del cantiere, è stato effettuato un sopralluogo da parte del presidente della provincia Federico Borgna, insieme al consigliere provinciale Pietro Danna, il dott. Fabrizio Freni, dirigente provinciale settore edilizia, il sindaco di Mondovì Paolo Adriano, Patrizia Olocco, presidente della società consortile Eurotec di Savigliano, ditta incaricata dei lavori, il presidente del Basket Club Mondovì Davide Blengini e i tecnici incaricati.

La nuova struttura, che sorgerà in via della Polveriera, servirà per organizzare al meglio le ore di educazione fisica degli istituti scolastici, ma sarà anche a disposizione per le associazioni sportive cittadine (leggi qui).

La consegna del nuovo edificio, finanziato con un bando del Ministero dell'Istruzione da 2.5 milioni di euro ottenuti dalla Provincia nel 2019, è prevista entro un anno. La struttura, come illustrato, sarà formata da due corpi uniti, uno destinato alla palestra e un altro che ospiterà una sala polivalente. Anche se l'uso sarà prevalentemente scolastico, l'edificio potrà essere fruibile anche dalle associazioni sportive per i campionati giovanili, attività collaterali e non solo.

Le aree esterne saranno organizzate prevedendo un parcheggio per le auto e una via d'accesso che verrà adeguata al percorso esistente. L'intervento includerà anche l'adeguamento della rete fognaria di questa zona.

"Mondovì avrà una palestra nuova e più efficiente per dare una risposta importante importante alla comunità." - ha commentato il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna - "Sappiamo che c'è ancora il tema della nuova scuola da affrontare, ma per noi gli investimenti sull'edilizia scolastica sono una priorità e continueranno ad esserlo, bisogna investire sulla scuola perché è qui che si formano le nuove generazioni, che stanno pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia".

"Ringrazio davvero tutti per la collaborazione" - dichiara il sindaco, Paolo Adriano - "Oggi è un giorno importante per la città, per gli studenti e per le associazioni cittadine. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici ed associazioni che potranno beneficiare dell'opera insieme agli istituti scolastici".

"Un lavoro bel lavoro di squadra" - ha spiegato il consigliere provinciale, Pietro Danna - "Grazie a questa nuova struttura si potranno organizzare al meglio le attività scolastiche e dare nuove opportunità anche alle associazioni sportive. Intanto, come anticipato negli scorsi mesi, si provvederà anche alla riqualificazione energetica del Pala Manera. Questa nuova palestra scolastica sarà non solo a disposizione della scuole, ma della comunità e proprio in questo senso, con la collaborazione del comune, nei prossimi mesi verrà istituito un sondaggio per decidere a chi intitolarla" (alcune associazioni cittadine hanno già fatto proposte, ndr, leggi qui).

"Con questa struttura avviamo a risoluzione un problema storico della nostra città, quello della mancanza di palestre scolastiche." - aggiunge l'assessore allo sport e all'istruzione, Luca Robaldo - "Sono particolarmente felice di potermi confrontare nelle prossime settimane col Comitato di via Carboneri, per confrontarci di nuovo sulla progettualità e sulle sue potenzialità".