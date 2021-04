Nuovo ospedale, Ambroggio: “Nei prossimi giorni sarà scelta la ditta per individuare la sede”

Durante l’ultimo Consiglio comunale il sindaco di Savigliano ha annunciato un nuovo step per la realizzazione del nuovo ospedale che servirà il bacino nord ovest della provincia di Cuneo, nello specifico l'area del saviglianese, saluzzese e fossanese.

“Nei prossimi giorni sarà affidato l’incarico a una ditta che si occuperà di individuare la location per il nuovo ospedale, sono stati trovati i soldi, questo è il secondo step di questa vicenda per la nostra città e per il nostro territorio” ha spiegato Giulio Ambroggio.

Nelle settimane scorse era giunta la notizia dalla Regione Piemonte dei 195 milioni di euro dall'Inail per l'ospedale dell'Asl Cn1 area savigllianese.

Dall’Assessorato aggiungono che non è ancora stata specificata una data poiché mancano ancora alcuni passaggi formali sul finanziamento dello studio, ma si sono fatti ulteriori passi avanti e presto verrà affidato l'incarico.