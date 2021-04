Pranzo e cene solo all'aperto: "Folle per le nostre zone e impossibile senza installazione di strutture che riparino dal clima"

Da oggi il Piemonte è tornato ufficialmente in zona gialla, per la nostra provincia bisognerà attendere giovedì. Intanto crescono i dubbi sulle norme previste per le riaperture di bar e ristoranti: possibilità di restare aperti a pranzo e a cena, ma solo con tavoli all'esterno dei locali.

Facile a dirsi...Non certamente in una regione come il Piemonte dove, alla sera soprattutto, le temperature del mese di aprile sono decisamente troppo fresche per consentire di mangiare all'esterno, senza contare che molti locali non dispongono di spazi. Diversi comuni si sono già mossi per concedere deroghe all'installazione dei dehors.

La situazione è problematica, come sottolinea da Mondovì Paolo Manera che lancia un appello accorato: "Una decisione folle, pensando al clima delle nostre zone e alle situazioni che si verificano spesso sui mezzi pubblici. Mi rivolgo ad amministrazioni comunali e provinciali affinché rilascino l’autorizzazione a posizionare dehors e tavoli sul suolo pubblico nei pressi delle attività, in forma gratuita, come già fatto lo scorso anno. Anche se non certamente risolutivo, mi auguro che venga lasciata la possibilità di posizionare strutture con coperture per ovviare al clima, non così caldo nelle nostre valli e cittadine. Inoltre che possano occupare spazi almeno equivalenti allo spazio di ricettività interna che aveva il locale, nel rispetto dei protocolli all’interno, che però ora con l’ultimo decreto non sono più utilizzabili fino a luglio".