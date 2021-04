Saluzzo, alla Residenza Tapparelli spiragli di ritorno alla normalità

Con l’imminente passaggio alla zona gialla, dopo quella arancione, si aprono spiragli di ritorno alla normalità anche alla Residenza Tapparelli di Saluzzo, chiusa come tutte le Rsa da oltre un anno all’ingresso degli esterni, per la tutela degli ospiti dal contagio Covid 19.

Dalla scorsa settimana il cappellano Don Camosso è tornato a celebrare la messa nella chiesa della struttura, il mercoledì e la domenica. “Gli ospiti e tutti noi siamo felicissimi – afferma Cristiana Berardi dalla direzione.

Dopo lo stop di settimane in zona rossa, anche i volontari AVT (associazione volontari Tapparelli) sono tornati a fare le commissioni, tutte le mattine, per sbrigare pratiche negli studi medici e nel laboratorio analisi.

“Purtroppo non possono ancora entrare nei reparti per le attività di animazione con gli ospiti o stare accanto a loro” .

Tra i servizi riattivati anche quello di parrucchiera, sempre molto apprezzato dalle ospiti e, la stanza degli abbracci presso il centro diurno, dove anziani e famigliari possono vedersi e abbracciarsi protetti. In attesa di farlo senza più barriere.

La campagna vaccinale nella struttura è quasi conclusa. "Si attende con ansia dalla Regione un nuovo protocollo che disciplini gli ingressi dei familiari nelle Rsa. Sarebbe sicuramente un toccasana per gli ospiti, una risorsa per il personale e sicuramente uno stimolo per futuri nuovi inserimenti".

Il Tapparelli ha infatti posti liberi a causa dei decessi e dei periodi di impossibilità a entrare in struttura.

"Il lungo anno pandemico ha messo a dura prova le case di riposo, i loro ospiti, i familiari ed il personale, si spera in un ritorno alla normalità con il rallentamento della circolazione del virus grazie alla campagna vaccinale in corso".