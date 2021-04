Savigliano, il Comune celebra il 25 aprile e ricorda il sacrificio dei suoi partigiani

Il Comune di Savigliano ha ricordato il 25 aprile, nel 76° anniversario della Liberazione.

Il sindaco Giulio Ambroggio, insieme ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Anpi, ha presentato omaggio alle lapidi dei partigiani caduti per la patria e ha ricordato il sacrificio dei martiri Giuseppe Barberis e Aldo Chiarofonte, fucilati in piazza Santarosa: "Dobbiamo avere la forza di dire no al tentativo di un ritorno alle idee liberticide".

A omaggiare il 25 aprile la banda di Savigliano che in una registrazione online ha suonato l'inno nazionale.