"Turista nella tua città" con Atl del Cuneese. Prima visita a Cuneo per gli studenti del liceo Pellico-Peano

Ha avuto il via oggi, lunedì 26 aprile, la prima visita alla città di Cuneo organizzata nell’ambito del progetto “Turista nella tua città” ideato e sostenuto economicamente dall'ATL del Cuneese. L’iniziativa propone agli Istituti Scolastici Superiori delle città in cui l’ATL gestisce direttamente un ufficio turistico l’opportunità di sostituire la classica gita scolastica (che per ovvi motivi quest’anno non potrà essere effettuata) con un’uscita di circa due ore alla scoperta della propria città, accompagnati da una guida turistica professionale.

"Queste visite guidate – commenta il direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin - offrono ai ragazzi la possibilità di scoprire le loro radici, le bellezze naturali ed artistiche del territorio, di rafforzare il senso di appartenenza alla propria città sviluppando curiosità, interesse e spirito critico. Un progetto interessante che speriamo possa essere anche un ottimo punto di ripartenza turistica. Ci auguriamo di poter riproporre questa iniziativa anche negli anni a venire.”

La prima visita condotta dalla guida turistica Laura Marino sulla tematica del Barocco ha coinvolto venti studenti di una classe quarta del Liceo Pellico - Peano di Cuneo; in settimana sono in programma altri due tour.

Gli Istituti Scolastici interessati ad aderire all’iniziativa (sostenuta interamente dall’ATL del Cuneese a favore delle famiglie e dei ragazzi cuneesi) possono contattare la segreteria del Consorzio Conitours (info@cuneoalps.it - tel. 0171.698749). I tour sono prenotabili sino ad esaurimento disponibilità.