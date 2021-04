Ricerca disperso si conclude positivamente a Chiusa Pesio: il "grazie" del sindaco

Nella serata di sabato una persona si è allontanata a piedi dalla propria abitazione, in frazione Combe, a Chiusa di Pesio.

I familiari, non vedendola rientrare, hanno chiamato il numero unico per le emergenze, il 112.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, due pattuglie dei Carabinieri e gli uomini della stazione di Chiusa di Pesio, coordinati dal maresciallo capo Massimo Salerno che ha attivato il piano di emergenza.

Nel giro di non molto l’uomo è poi stato trovato, in stato confusionale, e successivamente condotto all’ospedale Santa Croce di Cuneo per tutti gli accertamenti del caso.



"Ringrazio sentitamente gli uomini dell’Arma - commenta il sindaco Claudio Baudino - il maresciallo Salerno, i Vigili del fuoco e l’esercito di volontari del nostro paese che con prontezza e rapidità sono intervenuti contribuendo alle ricerche".