La filiale di Savona della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi si trasferisce in piazza Giulio II

Cambio di sede per la filiale di Savona della Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Da oggi, lunedì 26 aprile, infatti, l’istituto di credito si trasferirà nei nuovi locali all’interno del complesso immobiliare “San Paolo” di Savona, cuore pulsante della città ligure, in piazza Giulio II 31/R.

La filiale osserverà i seguenti orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.30. Orario di consulenza: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13 e dalle 14 alle 16.30. Restano invariati i recapiti: telefono 019/8485781 – fax 019/8485789 – email: fil10savona@pianfeieroccadebaldi.bcc.it.

“Con questa nuova sede – afferma il responsabile dell’agenzia Emanuele Bernelli – offriamo alla nostra clientela locali e spazi più ampi, rafforzando in questo modo la nostra presenza sul territorio in un’area simbolo della città, dove si lavora e ci si incontra; è una posizione strategica, caratteristica che crediamo possa giovare a tutti i nostri clienti che in questi 21 anni – tanti ne sono passati da quando siamo presenti in città – hanno saputo conoscere e apprezzare tutti i nostri servizi di accesso al credito. Essendo ubicata in una piazza c’è, inoltre, ampia possibilità di parcheggio”.

La nuova filiale savonese dell’istituto di credito con sede a Pianfei, in provincia di Cuneo, è dotata di un’ampia area self, aperta dalle 8 alle 22, localizzata immediatamente dopo l’ingresso. Qui sarà possibile compiere operazioni autonomamente e in totale sicurezza, come effettuare prelevamenti e versamenti di denaro o pagare bollette, senza recarsi agli sportelli.

“L’inaugurazione dei nuovi uffici – conclude il direttore generale della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi, Sergio Bongioanni – testimonia la volontà del nostro istituto di credito, già operativo a Borgio Verezzi, Finale Ligure e Albisola Superiore, di rafforzare la propria presenza sul territorio ligure”.