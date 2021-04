La “Granda”: quale economia nel futuro post-covid?

Sabato 8 maggio dalle ore 09:30 si terrà il convegno online che tratterà di economia post-Covid, con un focus sulla nostra Provincia Granda. Le Associazioni INSIEME e AISPA, in continua sinergia, radunano esponenti del mondo imprenditoriale, dell’università, politici, associazioni di categoria ed enti territoriali per riflettere sul futuro dell’economia che si prospetta nell’era post-Covid.

Apriranno il dibattito, coordinato dalla giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ Filomena Greco, il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, Alberto Cirio, e il Presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna. Interverranno come relatori: la prof.ssa Marina Puricelli, docente dell’Università Bocconi di Milano, Georges Mikhael, imprenditore italo-libanese, Luca Chiapella, Presidente Confcommercio di Cuneo, e il dott. Roberto Daneo, founder partner Weplan. Chiuderanno i lavori i Presidenti delle Fondazioni CRT e CRC, rispettivamente Giovanni Quaglia e Giandomenico Genta.

Le parole di Marcello Cavallo di Insieme, che animerà l’incontro: «Il Covid ha cambiato il nostro modo di essere, di comportarci, lasciando in molti di noi incertezza, preoccupazione sul presente e sul futuro. Dare delle risposte, in senso lato, a queste incertezze, è molto difficile: è sostanzialmente una sfida. Noi questa sfida abbiamo voluto raccoglierla andando a cercare di capire quale futuro ci aspetta sul piano economico. Si ascoltano, in merito, le versioni più disparate. C’è chi prevedere un futuro economico decisamente negativo, chi legge la crisi che stiamo vivendo come un’opportunità per il mondo occidentale. Noi abbiamo raccolto la disponibilità di politici, di imprenditori, di docenti universitari, economisti a confrontarsi con noi sul tema».

Per poter partecipare occorre collegarsi al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_3vBViKdqSk-c5RGk1871PA

dal sito www.associazioneinsieme.info oppure in diretta Facebook sulla pagina Insieme Associazione.