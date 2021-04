Un accordo tra contadino e consumatore: nasce il progetto Pibún

Riconnettere due mondi apparentemente sempre più distanti, quello urbano e quello rurale: questo l’obiettivo che ha spinto alcuni cittadini e agricoltori a dare vita al progetto Pibún, il mercato agricolo online della città di Cuneo che offre la possibilità di ricevere la spesa anche a domicilio.

Un primo, grande, passo per riportare l’attenzione su ciò che mangiamo, scoprendo da dove proviene e come viene prodotto. Per farlo, Pibún ha coinvolto una nuova generazione di contadini 2.0 che attraverso le loro aziende, quasi tutte in provincia di Cuneo, si impegnano e lavorano per garantire prodotti di qualità nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

Così, dopo il successo dei mercati contadini MerCu nel quartiere San Paolo e GioBIA in corso Giolitti a Cuneo, il 2021 si è aperto con una nuova sfida: portare il mercato anche sulle piattaforme on line, incentivando un nuovo consumo ecosostenibile e sensibilizzando la comunità su temi come l’economia circolare, la spesa collettiva e la scelta di prodotti a chilometri zero e bio.

Come funziona Pibún?

Facile! Una volta registrati e dopo aver inserito la città per conoscere i servizi, si ha l’accesso a quello che è un vero e proprio mercato agricolo online: non solo frutta e verdura, ma anche pasta e riso, cereali, carne e pesce, salumi e formaggi, dolci, vini, cosmetici e prodotti per la casa naturali. Completata la spesa, potrete scegliere se riceverla direttamente a casa o se ritirarla presso il negozio di Cuneo.

I comuni coperti dal servizio di consegna a domicilio - che si effettua il venerdì nelle fasce orarie 11/14 e 17/20 – sono al momento Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Peveragno, Beinette, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Castelletto Stura. Il ritiro in negozio, invece, può essere effettuato da tutti i soci utenti e senza limiti territoriali il giovedì pomeriggio dalle 18 alle 19.30.

Visita il sito di Pibún e scopri tutti i servizi!

Segui @pibuncuneo, la pagina Facebook di Pibún per non perderti gli aggiornamenti.