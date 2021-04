Fatti di Moda ci porta nel mondo di Plus Venturino (video)

"Fatti di Moda" è la trasmissione dedicata al mondo della moda e in questa puntata ci ha fatto conoscere Plus Venturino, un luogo dove si possono trovare capi di design storico contemporaneo, sartoriali, di importante contenuto stilistico per forma e materia, firmati da diversi tra i più grandi creativi a partire dagli anni Trenta fino alle più recenti collezioni. Ma anche tessuti, abiti antichi, accessori e passamanerie dal XVIII secolo ad oggi

La trasmissione, che prosegue con cadenza settimanale, propone ogni domenica alle ore 21 si concentrerà su tutto il mondo e lo stile della moda. A realizzare le interviste per noi Noemi Passaniti, 26enne di La Morra che ha da poco avviato un marchio di moda femminile “1FIRST”. La regìa è di Andrea Olimpi e la fotografia è di Barbara Guazzone - Prod. B Work & Art

Rivedi la puntata qui: