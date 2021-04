All'Ecomuseo, al via il progetto "Storie di Mestieri Itineranti: io anciuè della Valle Maira”

“Storie di Mestieri Itineranti: io anciuè della Valle Maira” è il progetto che l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira sta realizzando attraverso il coinvolgimento delle scuole di diverso ordine e grado della provincia di Cuneo.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC all’interno del bando Memoria Futura, si pone quale obiettivo la valorizzazione della memoria storica del territorio vallivo, soprattutto per ciò che riguarda la narrazione dei particolari mestieri itineranti che hanno contraddistinto la Valle Maira ed in specifico il mestiere dell’acciugaio.

L’iniziativa non vuole essere una mera narrazione retrospettiva del mestiere degli acciugai che coinvolse intere generazioni di uomini dei comuni di Celle di Macra, Macra, Paglieres, Moschieres e Dronero, ma intende favorire il trasferimento di tale memoria storica alle nuove generazioni, affinchè possano meglio comprendere l’evoluzione sociale ed economica dell’attuale comunità valmairese.

Quale migliore modalità di raggiungere i giovani se non attraverso il coinvolgimento di altri giovani che, con linguaggi e forme di rappresentazione a loro più vicini, possano comunicare in modo più diretto: l’intento è quindi far veicolare il messaggio “dai giovani per i giovani”.

In questa fase del progetto è coinvolto il Liceo Scientifico Statale “G.Ancina” di Fossano che con la classe IV A Scientifico ha iniziato una analisi storica ed antropologica del contesto territoriale in cui si è sviluppata la figura dell’acciugaio ambulante, che rappresenta il primo dei mestieri itineranti che l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira intende narrare.

L’attività, iniziata con incontri on line con esperti dell’Ecomuseo che hanno presentato il territorio della Valle Maira analizzandolo sia sotto il profilo ambientale paesaggistico che socio-culturale ed antropologico, proseguirà con un approfondimento da parte degli studenti sul mestiere degli acciugai ambulanti, attingendo a documenti, fotografie e interviste messe a disposizione da parte dell’archivio dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

Il prodotto sarà la realizzazione di video di alcuni minuti in cui gli studenti saranno tenuti a presentare a coetanei questa particolare figura lavorativa che ha avuto i natali nella media Valle Maira e si è diffusa per tutta la Pianura Padana.

I video verranno utilizzati sia nelle postazioni multimediali del Museo Seles-Museo Multimediale dei mestieri Itineranti che ha sede a Celle di Macra, sia in occasione di incontri, convegni e laboratori didattici rivolti ai giovani e ai bambini.