Bra, i ragazzi del Guala incontrano gli Amministratori locali e i rappresentanti della Scuola di Pace

Il Guala c’è. Grande partecipazione dell’istituto tecnico braidese al programma della Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo” svoltasi dal 19 al 23 aprile e promossa dalla Città di Bra.

Gli studenti delle classi primi e seconde dell’Istituto hanno dialogato virtualmente con assessori, consiglieri comunali e rappresentanti della Scuola di Pace. Davvero fitto il programma.

Martedì le classi prime hanno incontrato la consigliera comunale Marina Isu per un interessante intervento sulle madri costituenti. Mercoledì l’assessore Daniele Demaria ha tenuto una lezione sull’impegno per l’ambiente mentre giovedì il vicesindaco Biagio Conterno ha portato gli studenti alla scoperta del ruolo degli amministratori locali. Nella stessa mattinata Agata Comandè, presidente della Consulta Comunale Pari Opportunità, ha condotto una riflessione sulle disuguaglianze di genere e su come combatterle.

Venerdì il consigliere comunale Francesco Testa ha illustrato ai ragazzi le funzioni del Consiglio comunale mentre il dottor Luigi Bisceglia, Regional Coordinator Middle East per Vis Volontariato Internazionale per lo sviluppo, in collegamento da Betlemme ha condiviso la propria esperienza sul conflitto israelo-palestinese.