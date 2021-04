Motori - Positivo ritorno di Francesca Cagna alle Pit Bike

Nei giorni 24 e 25 aprile ha avuto luogo, sulla pista pavese ”Ottobiano Motorsport”, il GP di Ottobiano, gara valida come Selettiva Nord del Campionato ASI CNV, riservato a Minimotard e Pit Bike, che hanno corso insieme, con classifiche separate.

A questa prima gara, alla quale erano iscritti oltre venti conduttori, ha preso parte anche la giovane centaura di Ormea Francesca Cagna, unica ragazza in mezzo a tanti maschi che, lasciata temporaneamente da parte la classe 300 a causa di mancanza di budget, è tornata a correre con la pit bike, mettendosi subito in evidenza nella categoria S1 Under.

Nelle qualifiche disputate al sabato i piloti delle Pit Bike sono stati divisi in due gruppi da sette e “Fra#146” ha conquistato la pole position sia in Q1, che in Q2, mentre nelle due gare della domenica, disputate sulla lunghezza di quattordici giri, l’ormeese ha concluso in settima posizione assoluta, lottando per la vittoria di categoria con Sandro Tarantino, al quale ha dovuto cedere in entrambe le frazioni di gara.

Negli ultimi cinque giri di gara due Francesca ha ingaggiato una spettacolare bagarre con Tarantino, fatta di continui sorpassi e controsorpassi, però alla fine ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del podio, davanti ad Alberto Epifani.

Per Francesca è stato sicuramente un buon inizio, ma la sua aspirazione resta sempre quella di poter gareggiare nella categoria superiore, dove spera di riuscire a fare almeno qualche gara, confidando nella magnanimità di qualche munifico sponsor.