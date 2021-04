Volley A2/F: Leah Hardeman eletta "MVP" nel match contro Soverato...la banda statunitense premiata da Ipercoop Mondovicino

Sedici punti all'attivo e una prestazione tutta "pepe” e grinta! Parliamo di Leah Hardeman, la banda statunitense della Lpm Bam Mondovì, che grazie alla sua ottima prestazione realizzata nel match di ieri contro il Volley Soverato, ha contribuito alla conquista di una importante vittoria per 3-0. Una performance di alto livello, che le è valsa il titolo di "MVP" dell'incontro.

La schiacciatrice originaria di Atlanta oggi ha ritirato il premio come migliore giocatrice della gara presso lo sponsor "Ipercoop Mondovicino", coccolata per l'occasione dal personale dell'ipermercato monregalese. Per la Pumina statunitense un premio speciale: un cesto con numerosi prodotti della linea FiorFiore Coop. “Ringrazio infinitamente l’Ipercoop per il bellissimo dono.” – ha esordito Leah Hardeman – “Un cesto enorme e ricco di prelibatezze culinarie italiane e di prodotti per la cura della persona. Non vedo l’ora di provarli tutti. E’ veramente un dono gradito.”

La schiacciatrice del Puma è tornata per un attimo a parlare del match contro il Volley Soverato: “Ieri la nostra squadra ha giocato molto bene e sono certa che nelle ultime due gare della Pool Promozione metteremo in campo la stessa grinta e la stessa energia.” Visibilmente soddisfatto per la gradita visita anche il direttore dell’Ipercoop Mondovicino, il dr. Cosimo Giudice: "Siamo molto felici per la vittoria ottenuta dalla Lpm contro il Soverato. La squadra sta lottando per un grande traguardo e noi siamo orgogliosi di poter stare accanto alle Pumine e di poterle sostenere."