Volley maschile A2, semifinali playoff - Cuneo cade contro Taranto, Serniotti: "Infortuni ci hanno penalizzato ma abbiamo perso contro una signora squadra"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si arrende ad una Prisma Taranto trascinata dal grande ex Simone Parodi, entrato a fine primo set e capace di trascinare i suoi al successo in Gara 2 delle semifinali playoff.

Cuneo ha ora l'arduo compito di ribaltare la serie, che vede Taranto avanti 2-0, per agguantare la finale. Sabato si torna in campo per Gara 3 al PalaMazzola.

Cuneesi rimaneggiati per l'infortunio di Sighinolfi nell'ultimo allenamento prima della partita. Una defezione che si è aggiunta a quella di Codarin di pochi giorni prima, con il dirottamento di Alessandro Preti nel ruolo di centrale.

Roberto Serniotti nel post partita: "Abbiamo iniziato la gara molto bene poi l'ingresso in campo di Parodi ha sistemato il loro attacco e la loro ricezione. Ha giocato benissimo, meritando il titolo di MVP. Noi abbiamo un po'la coperta corta, dovendo giocare con Preti centrale. Questo mi ha tolto anche un cambio con gli schiacciatori che spesso alterno dando respiro ad uno dei tre. I ragazzi sono stati coraggiosi, bravo Preti a giocare in un ruolo non suo. C'è stata un po'di sfortuna, non siamo riusciti a recuperare gli infortunati. Speriamo che questa settimana possano allenarsi in vista dei Gara 3 in programma sabato. Siamo arrivati bene ai playoff, purtroppo ci hanno tagliato le gambe questi infortuni impedendoci di giocare come avremmo voluto. Taranto è una signora squadra, per il livello che ha e l'alternanza che si può permettere è la grande favorita anche considerando l'eliminazione di Bergamo."