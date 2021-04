Adesso anche a Cuneo è possibile sostenere l’esame per l’attestato A2

Eurodrone Academy è l’unica scuola di volo con la sede principale nel Cuneese che è stata abilitata a rilasciare gli attestati A2, con la possibilità di far fare gli esami in presenza nelle sue location di:



• Boves

• Alba

• Lombriasco (alle porte di Torino)



Questo permetterà di volare con droni che pesano più di 500 grammi anche in città quindi di pilotare la maggior parte delle macchine attualmente in commercio. Inoltre ti abilita alla conduzione di quelli che saranno i droni di classe Classe C2 (fino a 4 KG).

L'esame è previsto dalla normativa europea (UE 2019/947) con riferimento alla sezione. UAS.OPEN.030



Cosa serve per poter sostenere l’esame da privatista:

1 - l’attestato A1-A3, se non ne sei in possesso, nessun problema!

Presso la nostra scuola potrai partecipare ai corsi COMBO, che prevedono il percorso completo.

Eroghiamo corsi di formazione per chi non ha nessuna esperienza e ti portiamo ad ottenere tutti gli attestati per volare senza vincoli fino a 5 metri dalle persone.



2 - dimostrare di avere esperienza di volo si compila un’autocertificazione che attesta che sei un bravo pilota e se non hai mai registrato i tuoi voli?

Nessun problema si va in campo volo e farai vedere come te la cavi, dovrai fare alcune manovre per dimostrare di avere un buon controllo del drone e poi compilerai l’autocertificazione che attesta la tua esperienza.

Non hai mai volato? Non ti senti sicuro?

I nostri istruttori sono a tua disposizione per insegnarti o per aiutare a migliorare le capacità di controllo della macchina. Al termine del percorso formativo, saranno loro a rilasciare e certificare l’attestazione di pilota esperto.



3 - Sostenere l’esame…. E ottenete l’attestato A2



Quanto costa? Solamente 50 euro….



Come si svolge l’esame?



È un test scritto di 30 domande, sulle materie previste dal regolamento, come: meteorologia, prestazioni del drone, misure di attenuazione del rischio.... nulla di particolare che un pilota attento già non conosca e non metta in pratica.



Prenota il tuo esame e diventa un Pilota A2

Ti ricordiamo che se sei un professionista o lo vuoi diventare, presso la nostra scuola troverai dei percorsi di specializzazione, riguardanti:

• Fotogrammetria

• Agricoltura di Precisione

• Tecniche di Fotografia

• Tecniche di Riprese Video

• Tecniche di Ripresa Cinematica con Droni Fpv



Per maggiori informazioni contattare Eurodrone Academy chiamando il numero 0171390249 o inviare una e-mail a info@eurodrone.it

Contatto WhatsApp 346-9419049

Sito internet https://eurodrone.online/