Dietro l'ebanista di Casa Savoia il genio del langarolo Luigi Prinotto, sempre più apprezzato in ambito internazionale

Il torinese Pietro Piffetti (1701-1777) è unanimemente considerato uno dei più grandi ebanisti di tutti i tempi, tanto da aver portato il mobile piemontese a primeggiare a livello europeo.

Per comprendere le ragioni di questo successo era necessario indagare sulla sua formazione giovanile, avvenuta tra Torino e Roma. Gli studi su questo momento fondamentale della carriera di Piffetti hanno permesso di individuare il maestro che lo ha accompagnato nel suo percorso di perfezionamento a Roma, ossia il francese Richard Lebrun.

Se riconoscere la bottega presso la quale il futuro Ebanista di Casa Savoia aveva affinato la sua tecnica rappresentava il vero nodo da sciogliere, non deve passare in secondo piano che nella crescita professionale del geniale artigiano sabaudo ha giocato un ruolo decisivo un suo collega originario della Provincia Granda, Luigi Prinotto.

Nato a Cissone nelle Langhe nel 1685 circa, Prinotto si era trasferito giovanissimo a Torino per imparare il mestiere di ebanista e nel 1712 si era conquistato il diritto di aprire una bottega in proprio superando il difficile esame per diventare mastro presso la corporazione locale.

In Piemonte, il primo a ricevere il titolo di Ebanista di Sua Maestà è stato appunto Pietro Piffetti nel 1731, al suo ritorno da Roma: sebbene in precedenza questa carica fosse inesistente, non c’è dubbio che fino ad allora l’ebanista nativo di Cissone emergesse quale indiscusso numero uno dell’ebanisteria piemontese.

In relazione con i migliori artisti presenti a Torino nella prima metà del Settecento, Prinotto era infatti ben introdotto a corte e lo dimostrano le numerose commissioni ricevute dalla Real Casa, alcune davvero prestigiose.

Ad esempio, nel 1723 aveva completato la magnifica scrivania detta dell’assedio di Torino ancora oggi conservata nel Palazzo Reale del capoluogo piemontese e nello stesso anno era stato incaricato da Filippo Juvarra di modificare l’altare della Cappella del Beato Amedeo all’interno della Cattedrale di Sant’Eusebio a Vercelli, operazione che rientrava in un articolato progetto celebrativo del patrono di Casa Savoia. Ancora nel 1730 aveva realizzato un raffinato scrigno destinato a contenere le medaglie commemorative di Luigi XIV, attualmente custodito presso il Museo Civico d’Arte Antica a Torino.

Se tutto lascia supporre che Piffetti abbia completato il suo apprendistato a Torino presso la bottega di Ludovico De Rossi, appare ormai chiaro che le successive fasi della sua formazione artistica sono state pianificate da Filippo Juvarra: come già ipotizzato da Arabella Cifani e Franco Monetti, è lui il regista del soggiorno del giovane talento nella Città Eterna.

D’altra parte, l’Architetto Regio conosceva molto bene l’ambiente romano e lì gli artisti nell’orbita dei Savoia andavano a perfezionarsi sotto la guida di maestri attentamente selezionati.

Tuttavia il percorso di formazione di Piffetti non si è concluso con la nomina ufficiale alla carica Ebanista di Sua Maestà.

Ancora una volta si rivelano esatte le indicazioni di Arabella Cifani e Franco Monetti, che avevano esortato ad indagare sui rapporti tra Prinotto e Piffetti, attivi nello stesso periodo nel Palazzo Reale di Torino: infatti, come ipotizzato da Giancarlo Ferraris ed Alvar González Palacios, l’allestimento dell’ambiente originariamente chiamato Pregadio del Re è stato realizzato in maniera congiunta da Luigi Prinotto e dall’allievo di Richard Lebrun.

In effetti, nonostante i documenti d’archivio indichino Piffetti quale autore dell’intero ambiente, la critica converge da tempo nell’assegnare l’inginocchiatoio all’ebanista di Cissone. Anche il rosone a motivi fitomorfi posto al centro della semi-cupola della nicchia è certamente riconducibile alla sua mano. Inoltre le cornici a motivi geometrici della parte superiore di questo Pregadio sono ricorrenti nell’opera di Prinotto: si pensi a due suoi tabernacoli ben noti agli studi (uno in collezione privata, l’altro nel Museo Civico d’Arte Antica a Torino) ed all’alzata d’altare nel santuario di Forno Alpi Graie (Groscavallo, Torino).

In questa prima fase Juvarra aveva quindi deciso di affiancare il più esperto degli ebanisti piemontesi ad un artefice straordinariamente dotato, ma che in fin dei conti aveva appena concluso il suo iter di perfezionamento.

È una scelta che non deve sorprendere: i due ebanisti erano in rapporto di diretta dipendenza dall’Architetto Regio e per Piffetti questo incarico condiviso rappresentava un’ottima occasione per accrescere ulteriormente le proprie competenze.

La collaborazione tra Prinotto e Piffetti non si era comunque conclusa con questo singolo episodio: abbiamo infatti testimonianza di un cassettone, pubblicato da Arturo Midana nel 1924, in cui non mancano i riferimenti ad entrambi gli ebanisti.

Aveva quindi ragione Vittorio Viale, che per primo aveva pensato al maestro cissonese quale mentore del giovane Ebanista di Casa Savoia.

Va detto che nel corso degli anni alcune opere di Prinotto sono state erroneamente ritenute di Pietro Piffetti. Oggi abbiamo gli elementi per correggere l’attribuzione di un celebre arcolaio conservato nel Victoria and Albert Museum a Londra, tradizionalmente assegnato a Piffetti: come intuito da Roberto Antonetto, l’opera deve invece essere inserita nel catalogo dell’ebanista di Cissone.

Prinotto morì nel 1780, alla ragguardevole età di 95 anni. Una vita lunghissima, ed interamente votata al lavoro: il suo ultimo mobile conosciuto è una scrivania a ribalta realizzata nel 1779, appena un anno prima di morire. I suoi contemporanei lo consideravano giustamente una delle due massime autorità in materia di ebanisteria a Torino: non a caso le ricerche più aggiornate ci restituiscono chiaramente l’immagine di un artista la cui preparazione tecnico-culturale andava ben al di là dei limiti entro i quali un tempo si credeva fosse confinata.

Con il progredire degli studi, Luigi Prinotto può finalmente ambire ad ottenere una legittima consacrazione in ambito internazionale.

L'articolo è di Claudio Cagliero, ebanista restauratore, specializzato nelle tarsie in legni pregiati e materiali preziosi. Figlio d’arte, si è occupato del restauro di alcune opere dei maggiori artefici piemontesi come Pietro Piffetti, Luigi Prinotto, Luigi Ravelli, Gabriele Capello e Giuseppe Maria Bonzanigo.