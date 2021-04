Racconigi Cycling Team: Matilde Ceriello nona al "Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa"

Trasferta positiva per il Racconigi Cycling Team nell'edizione 2021 del "Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa", gara Open andata in scena sulle strade marchigiane di Corridonia, in provincia di Macerata.

La compagine piemontese del team manager Claudio Vassallo, diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo, ha festeggiato l'ottima nona piazza conquistata dalla junior primo anno Matilde Ceriello.

La brianzola di Lissone, campionessa italiana nella cronometro a squadre 2020, si è resa autrice di un'ottima prestazione, conquistando la prima 'top ten' stagionale al termine degli 85,5 chilometri di gara caratterizzati dalla doppia scalata finale alla salita di Corridonia, che ha decisamente scremato il gruppo delle 182 partecipanti, appartenenti ad oltre 30 gruppi sportivi provenienti da tutta Italia.

La Ceriello, che nella doppia ascesa finale ha mostrato un ottimo colpo di pedale, è stata ben supportata dalle compagne di squadra Rachele Bonzanini, Monia Garavaglia, Valentina Basilico, reduce dalla quarta piazza colta proprio sulle strade marchigiane di Civitanova Marche (MC) al "Trofeo Born to Win", Matilde Beltrami e Benedetta Brafa, che hanno poi portato a termine la competizione nel grosso del gruppo.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR "GIORNATA NAZIONALE ROSA - GRAN PREMIO CITTA' DI CORRIDONIA" A CORRIDONIA (MC)

1) Fiorin Sara (GS Gauss - Fiorin) Km 85,5 in 1h59'52" alla media di 42,798 Km/h

2) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

3) Barale Francesca (Vo2 Team Pink)

4) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service)

5) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium)

6) Castagna Monica (Team Wilier - Chiara Pierobon)

7) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)

8) Cipressi Carlotta (Vo2 Team Pink)

9) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)

10) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)