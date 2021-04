1,3 milioni di euro per restaurare il ponte dell'Olla, il sindaco: "Positivo, ma c'è bisogno di un'alternativa per il futuro della valle" [VIDEO]

Chi lo attraversa non si rende conto di passare su un ponte così monumentale e alto. Circa 70 metri sopra il fiume Stura, a Gaiola, lungo la statale 21 del Colle della Maddalena.

E' il ponte dell'Olla, negli ultimi anni oggetto di tante preoccupazioni e segnalazioni sul suo stato di conservazione. Parliamo di un'opera concepita e costruita nell'800, sulla quale Anas, che ne ha la competenza, è già più volte intervenuta.

Nei giorni scorsi siamo stati a vedere che lavori sono stati eseguiti e continueremo a farlo anche nei prossimi mesi. Per ora si è intervenuti sulla messa ii sicurezza dei mattoni a rischio distacco. A guardare il ponte nella parte alta, ci sono alcuni punti, in particolare nell'ingresso in curva arrivando da Borgo San Dalmazzo, dove la struttura appare spanciata e sono crollati anche diversi mattoni.

Il sindaco Paolo Bottero si dice fiducioso e soprattutto sollevato dall'avvio dei lavori. "La parte importante verrà eseguita nei mesi estivi. Dovremo valutare il calendario delle chiusure. Aspettiamo gli sviluppi del progetto da 1,3 milioni di euro, anche se dobbiamo guardare al futuro e pensare ad un'alternativa, perché quel ponte non può essere l'unico sbocco per la viabilità della valle".

La scorsa settimana sono state effettuate delle prove di carico dinamico.

Le ispezioni approfondite sul ponte dell’Olla sono state avviate nel 2018 in collaborazione con il Politecnico di Milano. L’esito delle indagini, concluse nel giugno del 2020, ha portato Anas ad escludere problematiche strutturali dell’opera, dando l’avvio alla progettazione del restauro conservativo.

Già completato nella prima metà di aprile il consolidamento del rivestimento superficiale dell’infrastruttura, la progettazione attualmente in corso prevede il restauro conservativo dell’opera tramite il risanamento dei giunti e della pavimentazione e il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che hanno causato l’usura delle superfici in pietra e il distacco di materiale corticale.