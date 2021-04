A Ceva l'assessore regionale Gabusi incontra il "Comitato alluvionati"

L'assessore regionale Marco Gabusi e il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, ieri pomeriggio, lunedì 26 aprile, hanno incontrato l'amministrazione di Ceva e i cittadini del "Comitato alluvionati", costituitosi in seguito agli eventi calamitosi dello scorso 2-3 ottobre.

L'incontro, svoltosi sul piazzale Le Val, è stato occasione per fare il punto sui danni e per consegnare all'attenzione della Regione, una lettera del comitato per chiedere maggiore sicurezza per la gente del Tanaro.