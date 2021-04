Alba, Nostra Signora della Moretta: alla battute finali il restauro del campanile

E’ un incoraggiante auspicio quello che chiude l’aggiornamento col quale padre Lino Mela ha informato i suoi parrocchiani circa l’avanzamento dei lavori che da oltre un anno interessano il campanile del santuario albese di Nostra Signora della Moretta.



Un intervento predisposto in tutta fretta negli ultimi giorni del gennaio 2020, mentre dalla Cina giungevano anche qui le prime notizie riguardanti la pandemia, dopo che alcuni calcinacci si distaccarono dalla sommità del manufatto precipitando nel campo da pallavolo del sottostante oratorio .



Un primo intervento di messa in sicurezza venne così predisposto nei primi giorni di febbraio, mentre i successivi lavori sarebbero poi stati ritardati dall’arrivo dell’epidemia anche nella nostra provincia. "Da marzo a maggio si chiuse tutto e per alcune attività funzionò solo il lavoro a distanza – ha ricordato padre Lino col messaggio con cui ha accompagnato il foglietto domenicale dello scorso 18 aprile –, così che anche i lavori del campanile vennero sospesi: una verifica più accurata sarebbe stata possibile solo a giugno, quando anche i cantieri poterono ripartire".



Il parroco pensava e sperava in una soluzione più rapida: sostituire la cuspide e i suoi lastroni di cemento con una nuova copertura in metallo. Ma occorse invece riprendere in mano tutto il progetto e ripartire col rifacimento della muratura interna, e soprattutto con la sostituzione e il rafforzamento di quattro putrelle di sostegno consumate dalla ruggine, che rischiavano di far cadere tutta l'impalcatura della cuspide alta 9 metri sopra i finestroni della cella campanaria. "Anche dalla pandemia – continua infatti il suo messaggio – pensavamo di uscire durante l'estate, salvo ritrovarci più fragili e vulnerabili con l'arrivo della stagione invernale e le conseguenti nuove chiusure e limiti, come fossimo chiusi in una prigione. Nel frattempo sono aumentate le vittime e le difficoltà e preoccupazioni economiche e sociali (…)".



Dopo oltre un anno di difficoltà, finalmente qualche buona notizia. Ad accompagnarle, annunciando una conclusione dei lavori attesa entro il mese di maggio, il riposizionamento della croce, che in questi mesi era stata conservata all’interno della chiesa e che sabato 24 aprile è potuta tornare sulla sommità dell’edificio. "Anche se il ponteggio non ci permette di vederne i progressi, i lavori di restauro stanno procedendo bene e finalmente vediamo avvicinarsi il giorno in cui il nostro campanile potrà di nuovo svettare e il suono delle campane tornerà a risuonare a distesa".

Un progresso rispetto al quale si spera possano affiancarsi analoghi segnali anche sul fronte della pandemia: "Cominciamo a intravedere la luce in fondo al tunnel e speriamo e preghiamo il Signore, che ci aiuti a superare la tentazione di chiuderci ma soprattutto che i tanti sacrifici fatti e l'impegno di tante persone accanto ai più fragili sia uno stimolo a crescere in fraternità e servizio".



Sullo sfondo rimane qualche preoccupazione. A partire dal fatto che l’impegnativo restauro ha interessato una delle parti più recenti dell’edificio progettato da Giuseppe Gualandi – alto 45 metri, il campanile risale infatti al 1934 –, mentre qualche inesorabile segno del tempo interessa anche le cupole della chiesa, edificata nel 1908 per mano dello stesso ingegnere bolognese. Il conto del solo primo intervento porterà intanto a una spesa complessiva di 250mila euro, che solamente per metà sono coperti da contributi arrivati dalla Conferenza Episcopale Italiana (60mila euro euro) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (18mila euro stanziati per l'emergenza iniziale e altri 50mila per il restauro).



"Confidiamo nella Provvidenza e in tante persone di buona volontà, ricordando la possibilità delle offerte deducibili, e ringraziamo quanti ci stanno già aiutando", tiene a dire il parroco. Le offerte deducibili si possono fare mediante bonifico, tramite i conti correnti che la Parrocchia ha aperto presso Intesa Sanpaolo (Iban IT06F0306922540100000000010) e Banca d’Alba (Iban IT83Q0853022500000180115254).



La Fondazione Crc ha peraltro condizionato una percentuale del contributo a migliorare la visibilità turistico-religiosa del santuario. Nel progetto, oltre alla trasmissione in streaming (sempre attiva quando ci sono celebrazioni e inquadra il quadro della Madonna quando è in stand-by), è così entrata la predisposizione di una telecamera che inquadrerà il panorama di Alba dall'alto del campanile, rendendolo così sempre visibile tramite il sito web del santuario.