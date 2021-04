Consumazioni nelle adiacenze del bar, sanzionato e chiuso il Coni Veja in via Roma

Ieri, a Cuneo, sono stati sanzionati e fatti chiudere due bar, per mancato rispetto delle normative, in particolare quella relativa al divieto di consumazione nelle adiacenze del locale.

Uno dei bar multati e chiusi per cinque giorni è il Coni Veja, proprio quello che, in arancione e rosso, non ha mai permesso ai clienti l'accesso al locale interno. Il titolare e i suoi collaboratori hanno sempre lavorato all'esterno, dove è stata spostata la macchina del caffè.

La sanzione è arrivata ieri verso le 12, quando due persone stavano consumando ad un paio di metri dal bancone, sotto l'ombrellone, aperto per la pioggia.

Il titolare ha informato i suoi clienti con un post su Facebook, non vuole fare polemica né altro. E prefersice non rilasciare alcuna dichiarazione su quanto accaduto. Ma la sua amarezza si percepisce.

Tantissime le attestazioni di stima da parte dei molti che hanno commentato la notizia, evidenziando come il rispetto delle regole, da parte sua, sia stato totale. Al punto da aver scelto di spostare l'attività letteralmente all'aperto, anche nei mesi più freddi dell'anno.

L'altro bar sanzionato è il Dotta Caffè Stazione nei pressi della stazione ferroviaria. Il signor Corrado: "Sconfortante, a due giorni dalla zona gialla. Il mio locale è già in una realtà difficile, ma cerco di gestire il tutto nel rispetto delle regole e cerco di farle rispettare, ma non è semplice e non sempre ci riesco. Non voglio entrare in polemica con nessuno. E' già stato un anno difficile per la nostra categoria. Sono amareggiato e addolorato".