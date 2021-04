Cuneo: il Comune solleciterà ANAS rispetto i lavori di manutenzione sui viadotti dell'Est-Ovest

“Ovviamente in qualità di amministratori locali la sicurezza è al centro del nostro operato – ha sottolineato Serale nel proprio intervento - , ma ANAS è competente rispetto alla manutenzione e alla gestione della struttura; il principio delle competenze serve per definire ruoli e responsabilità, non possiamo essere noi come Comune a controllare enti esterni, e non avremmo comunque le risorse per farlo. Con loro si è sempre stabilito un rapporto di collaborazione: cercheremo nuovamente un contatto con gli uffici per comprendere i cronoprogrammi e i futuri sviluppi rispetto alle attività indicate”.