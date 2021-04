Danni da gelo anche nel monregalese, il consigliere Bongioanni incontra le aziende della Garzegna (FOTO)

L'ondata di gelo di inizio aprile ha devastato le coltivazioni della nostra provincia, andando ad impattare soprattutto sul comparto frutticolo.

Nella mattinata di ieri, lunedì 26 aprile, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, insieme dal consigliere comunale di Mondovì, Maria Cristina Gasco e il consigliere ATL Rocco Pulitanò, ha fatto visita alle aziende agricole della Garzegna: Ghiglia Paolo, Blua Claudio, Daziano Mariangela, Torre Rossa e Fornasero Fratelli, famose ed apprezzate per la coltivazione di frutta, in particolare per le "mele della Garzegna" che si fregiano del riconoscimento De.Co.

"A subire il danno maggiore sono state ciliegie e albicocche che, a seconda della varietà, hanno registrato perdite dal 40 all'80%, ma non sono state risparmiante neanche le mele che registrano un danno del 30-40% - spiegano dall'azienda agricola Ghiglia.

Il consigliere Bongioanni che nelle scorse settimane aveva fatto visita anche alle zone colpite del saluzzese, dopo il sopralluogo commenta: "Grandi produttori che aspettano una risposta dalle istituzioni, e noi come Regione, dobbiamo avere la forza di attivare l'asse 5.2 del PSR e questa risposta darla".