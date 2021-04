La sala Consiliare del comune di Fossano sarà a disposizione dei laureandi per le discussioni di tesi

In un momento storico così delicato dove le attività sociali sono ridotte al minimo, e in modo particolare quelle scolastiche, la Consulta Giovani di Fossano ha presentato un’iniziativa che vada incontro alle difficoltà dei laureandi.



Per questa ragione è stato richiesto alla Giunta che la sala Consiliare del palazzo Comunale sia messa, gratuitamente, a disposizione dei laureandi che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, intendano discutere la loro tesi di laurea nella sua distinta cornice.



Sono indubbiamente molti i disagi che la situazione pandemica ha recato agli studenti, compresi quelli universitari e, i componenti della Consulta, hanno pensato a questa iniziativa per poter alleviare, seppur in minima parte, i problemi che si sono creati in questa fascia.



Inoltre, è stato richiesto, al Comune, la presa in carico delle infrastrutture informatiche, al fine di garantire un regolare svolgimento della discussione. Tale proposta, che ha incontrato la piena approvazione da parte della Giunta guidata da Tallone, è stata assunta nella convinzione che gli universitari debbano poter concludere il loro percorso accademico in un ambiente adeguato sotto il profilo tecnico ed estetico. Per la prenotazione sarà necessario contattare l'ufficio manifestazione del comune di Fossano.



“La discussione della tesi di laurea rappresenta l’apice di un percorso fatto di dedizione allo studio e sacrifici - commenta il presidente della Consulta Giovani Marco Primatesta - Come Consulta abbiamo effettuato questa proposta perché riteniamo, la sala Consiliare del palazzo comunale, essere il luogo adatto per fare da cornice a questo momento così solenne. Questo anno di pandemia per noi universitari è stato davvero difficile, auspico che questa proposta possa alleviare queste difficoltà. Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere all’assessore alle politiche giovanili Ivana Tolardo per il sostegno che quotidianamente da alla Consulta”.



“Abbiamo accolto molto favorevolmente l'iniziativa di mettere a disposizione la sala rossa per i laureandi fossanesi. È un giorno importante ed indimenticabile che merita di essere vissuto in un contesto istituzionale. Fossano è orgogliosa di poter dare questa opportunità ai giovani che intendano discutere la tesi usufruendo del collegamento e della sala consiliare” ha concluso poi l’assessore Ivana Tolardo.