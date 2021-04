Maxi cantiere sulla casa di riposo Venasca: l’investimento sale a 850.000 euro

A tutti i venaschesi sono note le vicissitudini passate della casa di riposo “Villa Michelis-Allasina”: i travagliati lavori di realizzazione negli anni ’80 e ’90, con cause e ricorsi, fino all’inaugurazione, finalmente, nel 2000.

Nonostante la struttura sia operativa da poco più di venti anni, si sono resi necessari importanti lavori di riqualificazione, dettati anche e soprattutto dalle prescrizioni dell’Asl Cn1 competente.

Dopo un primo intervento del valore di 200.000 euro, per l’adeguamento sismico concluso a fine 2019, si stanno ultimando in queste settimane i lavori per la riqualificazione energetica ammontante a circa 650.000 euro.

La cifra è stata finanziata interamente a fondo perduto dalla Regione Piemonte per 400.000 euro, attraverso il bando sul Risparmio Energetico per i comuni fino a 5000 abitanti, e per 250.000 euro dal conto termico nazionale.

I lavori hanno previsto la sostituzione di tutti i serramenti, la realizzazione del cappotto isolante, il rifacimento del tetto e dei canali di gronda, l’installazione di un nuovo impianto di ventilazione meccanica controllata, l’integrazione dell’impianto termico con un cogeneratore ad alto rendimento per la produzione di energia elettrica.

I lavori, affidati all’Impresa Edile Cornaglia Fratelli di Caraglio, si stanno svolgendo nella più stretta osservanza delle normative di sicurezza sulla pandemia da Coronavirus. L’attuale situazione di emergenza ha reso ancor più delicato un cantiere, che già per le caratteristiche intrinseche del servizio necessitava di cautele e prudenza particolari.

“Voglio ringraziare la ditta Cornaglia per le capacità e la prudenza che sta dimostrando nell’esecuzione – le parole del sindaco Silvano Dovetta –. Questa riqualificazione porterà l’edificio a divenire struttura strategica, sia sotto il profilo strutturale, sia per quanto riguarda l’aspetto energetico e gestionale e a diventare un fiore all’occhiello tra le case di riposo del territorio.

Al termine dei lavori ci sarà un notevole miglioramento in termini di sicurezza e di efficienza energetica, con conseguente diminuzione dei costi di gestione.

Certamente è un’operazione di ottima Amministrazione e buona politica, che conferma ancora una volta le capacità di questa squadra. Ringrazio i dipendenti comunali per il grande lavoro e la collaborazione costante, il mio vicesindaco Giampiero Gianaria che ha seguito l’iter dell’opera, dalla presentazione del dossier di candidatura, al finanziamento, e tutto il mio gruppo di maggioranza in particolare la consigliera Paola Ferrua, delegata alla casa di riposo, per i consigli e l’impegno profuso in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia”.