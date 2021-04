Garessio, le impronte degli ospiti colorano l'Opera Pia Garelli (FOTO)

Giornata dedicata all'arte e al colore all'Opera Pia Garelli di Garessio.

Con la collaborazione delle operatrici della struttura, gli ospiti della struttura hanno aiutato a decorare la zona dedicata ai colloqui cin i parenti, "lasciando le loro impronte colorate sulla parte".

"L'iniziativa è nata per caso" - spiegano dalla Fondazione Opera Pia Garelli - "Pensavamo ad un modo simpatico di rendere un po' più allegra la zona dei colloqui con i parenti, che era l'ingresso della struttura prima della ristrutturazione. Così abbiamo pensato di coinvolgere gli ospiti nella decorazione e dar vita a un'attività un po' diversa dal solito. Ringraziamo di cuore Stefania dello Studio Grafico Matita per il materiale che ci ha gentilmente fornito e per i preziosi consigli!"

La proposta è stata accolta positivamente, suscitando interesse e divertimento in tutti i partecipanti.

"Abbiamo voluto unire le mani di tutti, ospiti e operatori, per due motivi: volevamo innanzitutto proporre una piacevole mattinata in compagnia, con un'iniziativa nuova e divertente e coinvolgere tutti in un'attività di cura degli ambienti della struttura" - spiega la dott.ssa Francesca Cavedoni, psicologa della struttura - "Ognuno di loro ha così dato un tocco personale e unico sopra quelle mura che ormai sono casa".