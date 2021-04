Savigliano, parcheggi in piazza del Popolo: prolungati fino a fine giugno

Su piazza del Popolo metà dei parcheggi blu a pagamento resteranno attivi fino a fine giugno. Lo ha annunciato il sindaco Giulio Ambroggio durante l’ultimo Consiglio comunale “Solitamente restano dall’autunno alla primavera ma quest’anno viste le chiusure dei negozi, l’Ascom ha chiesto di poterli prolungare, abbiamo accettato di venire incontro alla loro richiesta”.

Il primo cittadino ha così risposto a un’interrogazione del consigliere Lillo de Lio (FdI) il quale chiedeva anche specifiche sull’ingresso e l’uscita dal parcheggio: “Siccome allungando il periodo di apertura, diventava pericoloso per i clienti della gelateria che nel frattempo ha aperto, abbiamo spostato l’ingresso dal molo e lo abbiamo posto davanti alla banca CrSavigliano. L’uscita invece è sempre dall’ala comunale”.

Per delimitare i parcheggi dal resto della piazza è stata poi tracciata una linea bianca, poco visibili secondo i consiglieri De Lio e Marco Racca (Lega) che con l’aiuto del manovale del Comune hanno posizionato delle transenne: “Ringrazio il sindaco che in tempi rapidi ci ha permesso di posizionarle, ma vedendo che i bambini che venivano letteralmente sfiorati dalle macchine che non avevano il senso dell’ingresso, forse bisognava farlo un po’ prima”.