“Legalizziamo la cannabis: il proibizionismo ha fallito”: Walter e la sentenza d’assoluzione che segnerà l’inizio di una storia (FOTO e VIDEO)

Walter De Benedetto ha 49 anni. Dal 2011, costretto sulla sedia a rotelle, allevia i dolori causatigli dall’artrite reumatoide, con la cannabis terapeutica. Una patologia, la sua, di cui soffre fin dall’adolescenza.

“Anche se in possesso della ricetta medica- ha spiegato Filippo Blengino- in questi anni Walter non ha ricevuto dal servizio sanitario l’adeguato di farmaco utile alla gestione della sua malattia. Per far fronte a questa sua necessità, ha deciso di coltivare autonomamente la cannabis necessaria per la sua terapia.” Mandato a giudizio con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, Walter ha deciso di essere giudicato in abbreviato. L’udienza era fissata alle 12.00.

“La storia di Walter - continua il Radicale – è l'esempio di come la legge in Italia costringa i tribunali a processare malati che coltivano il proprio farmaco e consumatori che decidono di non acquistare cannabis al mercato nero. Depenalizzare l'auto coltivazione, in linea con quanto già stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel dicembre 2019, sarebbe un primo passo per liberare le forze dell'ordine e la magistratura da inutili procedimenti”.

Da qui la decisione, di scendere in piazza davanti ai palazzi di giustizia. Questo pomeriggio, Walter, assistito dai suoi legali Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Arezzo.

Una sentenza, questa, destinata forse, ad aprire un nuovo capitolo.