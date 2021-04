Abbiamo aperto le porte di un nuovo Despar ad Alba

Il nuovo punto di vendita capace di essere innovativo e rispettoso della tradizione, moderno e tipico al tempo stesso, propone un assortimento completo e in linea con le esigenze del consumatore, con particolare attenzione ai localismi e alla marca del distributore, per il 98% orgogliosamente italiana, rafforzando in entrambi i casi il legame con il territorio. Protagonista il fresco e freschissimo.

Prodotti di alta gamma nel prestigioso reparto enoteca e richiami alle tradizioni vinicole.

Il Supermercato, giovedì 22 aprile, si è presentato con il look moderno e raffinato “black edition”, che valorizza le personalizzazioni caratteristiche dei punti vendita Despar, unendo il design alla praticità.

Concepito in un'ottica di sostenibilità e con soluzioni a basso impatto ambientale, il Despar di Corso Piave presenta un’illuminazione totalmente a led e un sistema di refrigerazione di ultima generazione, con porte senza resistenza, che garantiscono un risparmio energetico pari al 50%.

“Sono stati giorni intensi, ma volevamo presentare alla città di Alba un punto di vendita curato nei minimi dettagli. Ogni giorno vogliamo accogliere il nostro cliente con gentilezza cortesia e qualità. Verifichiamo con attenzione la freschezza dei nostri prodotti, senza dimenticare la convenienza.” affermano con grande entusiasmo Donatella e Salvatore, titolare del punto di vendita e di altri 3 Despar nell’astigiano e nell’alessandrino “Da noi il cliente troverà sempre il consiglio giusto, mettendo le sue esigenze davanti a tutto il resto.”

A disposizione dei clienti anche la consegna a domicilio.

Il punto vendita di Alba sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16 e dalle 16 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 12.30, con pane fresco anche la domenica.