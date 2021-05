Forse avrai sentito parlare del noleggio con conducente, la cui abbreviazione è NCC. Si tratta di un servizio unico nel suo genere, ben diverso da quello che c’era prima all’interno del mercato dei trasporti, e che ha cominciato ad avere un notevole successo soprattutto negli ultimi anni. Non tutti abbiamo la patente, o magari siamo nelle condizioni di poter guidare, e dunque potremmo desiderare delegare questo aspetto ad autisti professionisti per noleggio. Potremmo aver subito un infortunio che ci impedisce di metterci alla guida, o magari essere momentaneamente sprovvisti della patente.

Oppure semplicemente la nostra auto potrebbe aver subito qualche danno, o aspettare un nuovo veicolo da una concessionaria, invece di pensare ad un noleggio classico abbiamo deciso di investire in questo tipo di servizio. Anche perché non è detto che uno debba spostarsi per forza tutti i giorni, ed un noleggio prevede di tenere l’automobile per un determinato periodo di tempo, quando magari il tuo problema è semplicemente effettuare uno spostamento preciso.

È impossibile discutere la comodità di un noleggio con conducente, perché non c’è niente di simile, e non esiste una vera e propria concorrenza da questo punto di vista. È vero: potresti usufruire del servizio di un taxi, ce ne sono di molto belli, e vengono guidati anche se da un conducente. Ma la verità è che non sempre tasti si trovano, e soprattutto potrebbero non esserci esattamente nel momento in cui vogliamo, ritardare, e soprattutto avere un costo troppo imprevedibile rispetto a ciò che desideriamo. Perché se noleggiamo una macchina attraverso questo tipo di servizio con conducente, noi sappiamo già in anticipo quanto andremo a pagare la nostra tratta, e capiti quello che capiti la cifra non salirà. Mentre il tassametro del taxi non si ferma mai.

Quali sono le comodità di un noleggio con conducente?

Se non ho la macchina, o sono impossibilitato a guidare, e devo raggiungere un posto di lavoro, partecipare una conferenza o ad un evento importante, è molto meglio per presentarsi con un’automobile moderna, confortevole e lussuosa, guidata da autisti professionisti per noleggio, piuttosto che su un semplice taxi. Anche solo la presentazione farà la differenza.

Un’altra comodità è costituita dalle tempistiche: magari arrivo in città grazie ad un treno ad un aereo, ma sappiamo che la viabilità dei treni e degli aerei è piuttosto discutibile, specie nell’ultimo periodo. Per cui, se il mio aereo è ritardo avrò la sicurezza del fatto che l’autista del noleggio con conducente mi starà aspettando al terminal, per portarmi al luogo di destinazione.

Non sono io a dover attendere (come nel caso delle alternative di trasporti), e dunque a perdere ulteriore tempo. Come dicevamo, questo tipo di attesa non verrà assolutamente pagata, e non ci sarà un sovrapprezzo, perché ciò che si paga in questo tipo di servizio è semplicemente la tratta effettuata, è che ci sia coda, traffico, ritardi imputabili ad altri mezzi di trasporto, ciò non cambia i termini economici. Il tragitto sarà particolarmente piacevole perché è predisposto così nella struttura del servizio stesso.