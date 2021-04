Pollai da giardino: cosa sono e come sceglierli

I pollai da giardino sono ormai entrati a far parte della vita di moltissime persone. In fin dei conti, quante sono le persone che per esempio hanno sempre sognato di fare il proprio piccolo pollaio nel giardino di casa, così da avere delle galline che producono sempre uova fresche?

Tra I migliori pollai da giardino troviamo senza dubbio quelli di Il Verde Mondo. Noi però oggi non siamo qui per vendervi qualcosa nello specifico ma spiegarvi piuttosto quali sono gli elementi da valutare in fase di acquisto.

Attenzione allo spazio disponibile

Qual è lo spazio giusto per creare un pollaio? Generalmente si considera una buona metratura per le galline 10 metri quadri. Senza dubbio però se avete la possibilità di spazio potreste decidere di realizzare il vostro pollaio da giardino in uno spazio un po’ più grande, per esempio 20 metri quadri. Questo non è solo per una questione di benessere per le galline, ma anche per poter risolvere un importante problema, quella della scarsa conservazione del terreno. 10 metri quadri di terreno infatti rischiano di rovinarsi in fretta, mentre con 20 metri quadri il danno è decisamente ridotto e allo stesso tempo avrà tutto il tempo necessario per rigenerarsi.

Ovvio che per creare uno spazio dedicato al pollaio occorre considerare di quanto spazio ha bisogno ogni singola gallina. Si considera che per ogni gallina, ci vuole un metro quadro circa di terreno.

Zone coperte ed accessori extra

Ricordatevi poi che ci deve essere anche una zona che protegge le galline durante la notte, quando fa freddo. Se la superficie che dedicate alle galline comprende esclusivamente il pollaio in una voliera, allora per ogni gallina occorrono tre metri quadri. Ci sono comunque sia tanti piccoli pollai piuttosto economici.

Ricordatevi anche che avete bisogno sempre di una rete per pollaio, una casetta, un abbeveratoio e una mangiatoia. Tutte queste cose sono necessarie infatti non solo per il benessere stesso delle vostre galline, ma anche per poter ottenere delle uova biologiche di ottima qualità.

Quante galline acquistare?

Ovviamente una volta acquistato il pollaio da giardino, avete anche bisogno delle galline. Il numero minimo cambia molto il base al vostro obiettivo. Se lo volete aprire per lavoro e per rivendere appunto le uova, generalmente gli esperti consigliano di comprare almeno 15 galline, anche perché in fin dei conti, il vostro pollaio vi richiederà lo stesso tipo di manutenzione e altrimenti non riuscirete probabilmente a rientrare in fretta nel vostro investimento.

Diverso invece è il discorso se desiderate avere un pollaio con lo scopo di passare il tempo, per passione o per avere semplicemente delle uova fresche. Non è importante avere in questo caso molte galline.

Nidi per galline

Il numero di nidi per galline cambia in base alle galline ovviamente. Considera che ogni nido ne può accogliere due o tre. Per le galline piccole va bene il nido di 25 cm. Per le galline grandi invece, il nido di 45 cm.

Materiale del pollaio

Inutile dire che alle galline questo aspetto non fa nessun tipo di differenza. E’ una questione estetica e cambia solo a voi. Ovviamente se volete essere ecologici, evitate un pollaio in plastica e preferite uno in legno.