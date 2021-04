Riprendono in presenza le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Imprese Cuneo

Dopo lo stop a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, riprendono con regolarità nelle vallate cuneesi le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo con la collaborazione di Cuneotrekking, il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi, nell’ambito del suo progetto triennale dei Creatori di Eccellenza. Prossimo appuntamento in calendario sabato 8 maggio con la camminata al “Pis del Pesio”, un itinerario, spettacolare per gli ambienti, che si svolge all'interno del Parco naturale del Marguareis con un percorso di circa 11 chilometri, durante il quale si può ammirare un fantastico fenomeno dovuto al carsismo: una cascata che fuoriesce in piena parete verticale a circa 20 metri di altezza.

L’incontro di partenza è fissato alle ore 9.30 con rientro indicativo alle ore 16.00 Per iscriversi è necessario accedere al sito www.creatoridieccellenza.it

Ad ogni partecipante sarà consegnato un simpatico zainetto tecnico brandizzato “Creatori di Eccellenza”, contenente due prodotti di alta qualità del territorio: un panino gourmet, preparato appositamente dagli chef aderenti al circuito dei “Creatori d’Eccellenza”, promotore della qualità artigianale di pane, salumi, formaggi, prodotti sottovetro, a cui si accompagna una delle tante varietà di birra prodotta localmente.

Il calendario delle “Passeggiate Gourmet” proseguirà domenica 23 maggio con il “Sentiero delle Cappelle” di Cigliè e sabato 29 maggio con la “Camminata al Lago Biecai” nel territorio monregalese.

"Anche in questo periodo di “chiusura” – spiega Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – la nostra Associazione ha continuato ad organizzare, seppure in forma “virtuale”, le Passeggiate Gourmet, narrandone caratteristiche e fascino sia naturalistico che “gastronomico”, in attesa di poterle realizzare in presenza. Ora, grazie alle nuove “riaperture”, abbiamo stilato un nuovo calendario che possa soddisfare la curiosità e il desiderio di tanti potenziali partecipanti. “Passeggiate Gourmet” è un’iniziativa promozionale strategica a sostegno del valore artigiano e del suo ruolo fondamentale nella promozione del territorio. L’abilità dei nostri artigiani, declinata nei vari ambiti economici, risulta un trait d’union essenziale per la creazione di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla indiscutibile capacità artigianale le bellezze naturalistiche e storiche della nostra terra, un mix piacevolmente salutare in grado di accontentare turisti e famiglie".