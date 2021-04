Cuneo, Diritti e Libertà: al via il nuovo gruppo di lavoro in vista delle prossime amministrative del capoluogo

“Il gruppo” – dichiarano i coordinatori – “non ha, a differenza delle tante vecchie e nuove liste cittadine, un esclusivo interesse elettorale. Il nostro obiettivo è raccogliere idee per una Cuneo più ecologista, laica e inclusiva. A partire dalle prossime settimane ci attiveremo con dei banchetti in giro per i quartieri della città, perché vogliamo raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini, sentendo le loro problematiche e tentando di dare loro delle soluzioni concrete, reali e non semplicistiche. Ci poniamo come alternativa alla destra cuneese e all’estrema sinistra, rimanendo però lontani da molte scelte dell’attuale amministrazione Borgna; siamo aperti al dialogo con chiunque. Vogliamo raccogliere proposte giovani, fresche e per il futuro della città, che immaginiamo più viva, più aperta, più europea, capofila dei comuni del cuneese per il rispetto dei diritti. Invitiamo cittadine e cittadini ad aderire al nostro progetto!”